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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor-Sakaryaspor maçının ardından

AA

Denizlispor-Sakaryaspor maçının ardından

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında ağırladığı Sakaryaspor'a 1-0 yenilen Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Giray Bulak, transfer yasakları olması nedeniyle kadro sıkıntısı yaşadıklarını dile getirdi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulak, kısıtlı kadro nedeniyle 2 oyuncu değiştirebildiklerini belirterek, "Buna rağmen rakibe pozisyon vermedik. Bir penaltı golüyle yenildik. Kaybettiğimiz bir maç ve duran toptan yediğimiz bir gol var. Oyun ve tempo anlamında her şey lehimize giderken, bir dalgınlık bize pahalıya mal oldu." dedi.

Kısıtlı bir kadroyla mücadele ettiklerini yineleyen Bulak, şöyle konuştu:

"İki tane kulübümüz depremden dolayı ligden çekilmek durumunda kaldı. Aslında eritilmesi gereken bu kulüplerin oyuncularıydı. İki tane bizim ligden, iki tane de Süper Lig'den olmak üzere 4 takımda aşağı yukarı 120 oyuncu yapar. Bir bakıyorum bu oyunculardan 30-40 tanesi kulüp bulabilmiş, diğerleri kulüp bulamamış. Aslında böyle durumlarda sorun yaşayan kulüplerin oyuncularına transfer hakkı verilir ve bu oyuncular futbola kazandırılır. Bir ay transfer uzatıldı ve bütün takımlar istediği gibi transfer yaptı. Bu kulüplere artı bir yabancı oyuncu oynatma hakkı verildi. Biz zaten transfer yasağına girmişiz, transfer yapamıyoruz. 13-14 tane oyuncumuz var. Bu kulüplerimizin bu kadar ezilmesine ne gerek var. Sorun yaşayan kulüplere verin transfer hakkını. Önümüze her gelen 3-4 tane yeni transferle geliyor."


- Taşkın: "Maçın gerçekçi hakkı beraberlikti"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, Denizlispor karşısında çekişmeli bir karşılaşma oynadıklarını vurgulayarak, "Maçtan önce çok iyi analiz yaptık. Denizlispor'un attığı gollerin yüzde 40'ının yan toplardan olduğunu tespit ettik. Bu yüzden özellikle yan toplara çok çalıştık. Maçın gerçekçi hakkı beraberlikti. Golü biz bulduk ve biz galip geldik." ifadelerini kullandı.

Maçın zor geçeceğini tahmin ettiklerini aktaran Taşkın, "Rakibimiz sıcak bölgede olduğu için çok iyi bir mücadele vereceklerdi. Saha ve seyirci avantajını iyi değerlendireceklerdi. İlk devre çok dengeli geçti. İki takım da ofansif anlamda birbirini çok hırpalamadı. Ancak ikinci devre biz derli toplu oynadık." değerlendirmesinde bulundu.

Taşkın, galip geldiklerini için mutlu olduklarını dile getirerek, "Denizlispor da çok iyi mücadele etti. Gerçekten iyi bir takım. 13-14 tane oyuncuları var. İyi mücadele ediyorlar. Biz Sakaryaspor olarak daha aktif olmamız, daha iyi oyun oynamamız lazım. Bugün bence çok iyi bir oyun yoktu ama sahada kaybetmek istemeyen bir oyuncu gurubu vardı. Oyunumuzu geliştirmek için daha fazla çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.


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