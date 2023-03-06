Halk eğitim merkezi atölyeleri depremzedeler için mesaide

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DENİZLİ (AA) - Denizli Halk Eğitim Merkezlerinde (HEM) üretilen uyku tulumu, battaniye, yorgan ve giysi gibi ürünler Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgeye gönderiliyor.

Kent merkezi ve ilçelerdeki HEM'e bağlı atölyelerde, depremden hemen sonra başlatılan çalışmalara usta öğretici, kursiyerlerin yanı sıra öğretmen ve idareciler de katılıyor.

Atölyelerden şimdiye kadar 2 bin 280 uyku tulumu, 8 bin 673 atkı-eldiven-şal-bere, 756 battaniye, 2 bin 755 polar giysi, 578 yorgan ve nevresim, 20 bin 750 ultrasonik maske, 764 havlu, 1768 iç çamaşırı, 1200 çorap, 3 bin 348 eşofman ve pijama takımı üretildi.

Hazırlanan ürünler Denizli Valiliği ve AFAD koordinesinde deprem bölgesine ulaştırıldı.

- "Tüm kapasitemizi aktif hale getirdik"

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, AA muhabirine, HEM'de depremzedeler için üretimin sürdüğünü ifade etti.

Afetten sonra hızlı bir aksiyon aldıklarını dile getiren Ekici, "Bu anlamda halk eğitim merkezlerimiz, meslek liselerimiz ve sahada üretim yapabilecek tüm kapasitemizi aktif hale getirdik. Şu an bulunduğumuz Pamukkale Halk Eğitim Merkezi'ndeki hanımefendiler, yöneticilerimiz ve gönüllülerimiz deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza yönelik hızlı bir şekilde uyku tulumu, bere, iç kıyafet, polar, mont, kaban, ceket gibi onlarca ürünü burada üretiyorlar." dedi.

Ürünlere anne eli değdiğini vurgulayan Ekici, kalitelerinin de çok yüksek olduğunu kaydetti.

Depremzedelere yönelik mesailerinin durmadan süreceğini anlatan Ekici, "Kursiyerlerimiz, 'depremzedeler orada ısınmadan biz bu üretimi durdurmayacağız' diyorlar. Bu çok anlamlı. Bir işe anne eli değdiği zaman bambaşka oluyor. Annelerimiz bu işe gönüllerini koydular. Rabb'im böyle bir afeti bir daha ülkemiz ve insanlığa vermesin." diye konuştu.









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