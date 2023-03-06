Denizli'de Berat Kandili idrak edildi

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de Berat Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Pamukkale ilçesinde bulunan Delikliçınar Yeni Camisi'nde İl Müftülüğünce düzenlenen programda, akşam namazından sonra toplanan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu.

Programda, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi, yaralılara şifa dilendi.

Camiye sığmayan cemaatin bir kısmı yatsı namazını avluda kıldı.

Cami avlusunda vatandaşlara lokma ikram edildi.

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