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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de hayvan pazarları şap hastalığı nedeniyle kapatıldı

AA

Denizli'de hayvan pazarları şap hastalığı nedeniyle kapatıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'deki hayvan pazarları, Türkiye'de şap hastalığının daha önce hiç görülmeyen yeni tipi olan SAT-2 varyantının ortaya çıkması nedeniyle İl Hayvan Sağlığı Komisyonu kararıyla önlem amacıyla kapatıldı.

Denizli Valiliği başkanlığındaki İl Hayvan Sağlığı Komisyonunca yapılan yazılı açıklamada, SAT-2 varyantının ortaya çıkmasının ardından hastalığın salgın haline dönüşmemesi için toplandığı belirtildi.

Açıklamada, "İkinci bir emre kadar işletmeler arası hayvan alım ve satımı yasaklanmıştır. İkinci bir emre kadar hayvan pazarları süresiz olarak kapatılmıştır. Kesime sevk edilecek hayvanların mümkünse en yakın mezbahalara yönlendirilmesi. Kesime sevk edilecek hayvanların mutlaka resmi veteriner hekim kontrolünde sevk ve rapor ile yapılabilecektir. Aksine hareket edenler hakkında cezai işlem uygulanacağı, hayvancılık işletmelerinde ve süt toplama merkezlerinde gerekli hijyen ve dezenfeksiyon tedbirlerine uyulması önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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