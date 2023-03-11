Denizli'de okulun çeşmesinin musluklarını çalan hırsız güvenlik kamerasında

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir okul bahçesindeki muslukların bir kişi tarafından çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Değirmenönü Mahallesi'ndeki 19 Mayıs İlkokulu bahçesinde yer alan çeşmenin musluklarının çalındığının bildirilmesi üzerine harekete geçti.

Okulun güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bahçedeki çeşmenin musluklarını söküp çalarak kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı, güvenlik kameralarınca görüntülendi. Kayıtlarda, motosikletle gelen şüphelinin çeşmedeki muslukları çalıp uzaklaşması yer aldı.

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