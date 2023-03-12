Denizli'de tartıştığı kardeşini bıçakla yaralayan kişi yakalandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı kardeşini karnından bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Kervansaray Mahallesi'nde aynı evde yaşayan İ.K. (46) ile kardeşi G.K. (41) arasında tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmada İ.K, kardeşi G.K'yi karnından bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı G.K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay sonrası kaçan İ.K'yi sokaktaki başka bir binada yakaladı.

G.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.









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