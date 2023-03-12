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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de tabancayla karısını vurarak öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

AA

Denizli'de tabancayla karısını vurarak öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tabancayla karısını vurarak öldürüp intihar girişiminde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.

İncilipınar Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan H.T. (60), karısı Arzu T'ye (48) tabancayla ateş etti.

H.T. daha sonra aynı tabancayla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla içeri giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Arzu T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı bulunan H.T, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Arzu T'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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