Futbol: Spor Toto 1. Lig

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Murat Erdoğan, Abdullah Uğur Sarı, Hüsnü Emre Çelimli

Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Hakan Çinemre (Dk. 46 Muhammed Özkal), Ömer Şişmanoğlu, Mayi (Dk. 75 Bekir Turaç Böke), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen (Dk. 75 Özer Özdemir), Emre Sağlık (Dk. 90 Berkant Gündem), Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu, Djedje

Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş (Dk. 46 Fırat Şaşi), Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Orhan Ovacıklı, Batuhan Artarslan, Alican Özfesli (Dk. 62 Özgür Sert), Lameira, Eren Tozlu, Rosheuvel (Dk. 83 Shala), Celal Hanalp (Dk. 89 Eyüp Oshan)

Gol: Dk. 73 Özgür Sert, Dk. 80 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 58 Oğuz Yılmaz (Denizlispor), Dk. 19 Lameira (Erzurumspor FK)

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Altaş Denizlispor'u 2-0 yendi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.