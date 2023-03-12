Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Murat Erdoğan, Abdullah Uğur Sarı, Hüsnü Emre Çelimli
Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Hakan Çinemre (Dk. 46 Muhammed Özkal), Ömer Şişmanoğlu, Mayi (Dk. 75 Bekir Turaç Böke), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen (Dk. 75 Özer Özdemir), Emre Sağlık (Dk. 90 Berkant Gündem), Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu, Djedje
Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş (Dk. 46 Fırat Şaşi), Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Orhan Ovacıklı, Batuhan Artarslan, Alican Özfesli (Dk. 62 Özgür Sert), Lameira, Eren Tozlu, Rosheuvel (Dk. 83 Shala), Celal Hanalp (Dk. 89 Eyüp Oshan)
Gol: Dk. 73 Özgür Sert, Dk. 80 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 58 Oğuz Yılmaz (Denizlispor), Dk. 19 Lameira (Erzurumspor FK)
DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Altaş Denizlispor'u 2-0 yendi.