Altaş Denizlispor-Erzurumspor FK maçının ardından

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında ağırladığı Erzurumspor FK'ye 2-0 yenilen Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Giray Bulak, ellerindeki dar kadroyla haftada 3 maçı çıkartamadıklarını belirtti.

Bulak, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın hakemini, rakip takımı ve kendi oyuncularını tebrik etti.

Tempo olarak oyuncularının düşeceğini beklediğini ifade eden Bulak, şöyle konuştu:

"Çok mücadele ettiler, kazanma istekleri üst düzeydeydi. Oyuna yansıtamadığımız bazı şeyler var, çok pas yapamadık, önde baskı kuramadık. Elimizdeki dar kadroyla haftada 3 maçı çıkartamadık. Tempo olarak düşeceğimizi zaten bekliyorduk ama böyle bir mağlubiyet alacağımızı düşünmüyorduk. Puan kurtarsak avantaj olarak görüyorduk ama bunla beraber geriye düşmeyeceğiz."

Oyuncularına güvendiğini vurgulayan Bulak, sonuna kadar mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi.





- Erzurumspor FK cephesi

Erzurumspor FK teknik direktörü Hakan Kutlu ise maçın 2 takım için de final niteliğinde olduğunu belirterek, "Bugün oyuncularım başından sonuna kadar gerçekten çok iyi oynadılar. Ne gerekiyorsa yaptılar. İki takım için de final maçı niteliğindeydi. Denizlispor çok önemli bir camia, önemli bir takım. Onlar için de çok önemliydi. Ama bugün kazanan da hak eden de bana göre bizdik. Oyuncularımın, şehrin ve yönetim kurulunun bu galibiyete çok fazla ihtiyacı vardı." diye konuştu.

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