Denizli'de illegal yayın yapan 653 internet sitesi erişime kapatıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, başta dolandırıcılık olmak üzere yasa dışı bahis ve fuhuş içerikli yayın yaptıkların tespit edilen 653 internet sitesine erişim engeli getirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün, internet yoluyla işlenen suçların tespiti ve bunların engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda yasa dışı bahis, fuhuş ve oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 653 internet sitesinin erişime kapatılması için işlem başlatıldı.

Söz konusu internet siteleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca alınan tedbir gereği erişime engellendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.