Denizli'de sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Pelitlibağ Mahallesi 1112/1 Sokak'ta Okay B'ye (45), kimliği henüz tespit edilemeyen kişi tarafından tabancayla ateş edildi.

Saldırgan olay yerinden otomobille kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Okay B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



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