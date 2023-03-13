Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında son bir haftada belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 15 kilo 626 gram esrar, 2 kilogram skunk, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile tabanca, tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.