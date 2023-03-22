Denizli'de karısını bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde karısını bıçakla öldürdüğü öne sürülen kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, 17 Aralık'ta tartıştığı eşi Hülya T'yi (35) bıçaklayarak öldürdüğü belirtilen tutuklu sanık M.T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay öncesi mağdur Hülya T'nin eşinden boşanmak istediği, eşi M.T'nin ise çocuklarının eğitimini öne sürerek okullar kapandıktan sonra boşanabileceklerini belirttiği ifade edildi.

İddianamede, M.T'nin, olay günü alkol almak için dışarı çıkmak isteyen eşini kıskandığı için buna izin vermediği, bunun üzerine tartıştığı eşinin kafasına soda şişesiyle vurup ardından bıçakladığı belirtildi.



M.T'nin herhangi bir haksız tahrik altında bulunmaksızın eşini bilerek ve isteyerek 11 bıçak darbesiyle öldürdüğü anlatılan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması istendi.

- Olay

Bahçelievler Mahallesi'nde 17 Aralık gecesi çıkan tartışmada, 3 çocuğunun annesi olan eşi Hülya T'yi bıçakla öldürdüğü belirtilen M.T. tutuklanmıştı.

Hülya T'nin, eşi M.T'ye karşı iki kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ve son uzaklaştırma kararının ağustos ayında sona ermesiyle aynı evde yaşamaya devam ettiği öğrenildi.

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