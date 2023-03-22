Denizli Büyükşehir Belediyesinden amatör spor kulüplerine 3,3 milyon lira destek

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DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, 90'ı futbol kulübü olmak üzere kent genelindeki 191 spor kulübüne 3,3 milyon liralık katkı sağladı.

Denizli'de 2021-2022 sezonunda liglere katılarak faaliyet gösteren ve yeni kurulan 191 amatör spor kulübüne verilecek mali desteklerle ilgili Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde tören düzenlendi.

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ayşe Sarıkaya, törendeki konuşmasında çocuklar ve gençlerin geleceği için verilen bu hizmetlerin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İlman ise "İlimizi sanayide ve üretimde nasıl marka kent ise spor turizmi ve spor organizasyonu konusunda da bir marka kent haline dönüştürmemiz gerekiyor." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zolan da gençliğin sporla ve sanatla uğraşması gerektiğine işaret ederek, "Gençlerimizi eğitimde, sporda ve sanatta donanımlı hale getirmemiz gerekiyor. Spor bunların en başında geliyor. Çünkü spor hayatın bir parçasıdır ve içinde kurallar vardır. Sporda ekip ruhu ile birlikte başarmayı öğrenirsiniz. Sporda olduğu gibi hayatta da disiplinli olup kurallara uyduğunuzda başarılı olursunuz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Zolan, 191 amatör spor kulübü yönetici ve temsilcilerine toplam 3 milyon 300 bin liralık çek verdi.

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