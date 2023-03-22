Denizli ve Aydın'daki yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama

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DENİZLİ (AA) - Denizli ve Aydın'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli dahil 35 ilde 96 kişiyi bahis oynatma bahanesiyle dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Denizli ve Aydın'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda yasa dışı bahis organizasyonunda kullanıldığı değerlendirilen 6 cep telefonu, 4 sim kart, 2 hard disk, dizüstü bilgisayar, flash disk ve 7 kredi kartı ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.









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