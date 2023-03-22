Denizli'de yakıt tankeri ve tırların karıştığı kazada 1 kişi öldü

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde yakıt tankeri ile 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Organize Sanayi Kavşağı alt geçidinde İbrahim Mavi'nin (60) kullandığı 35 KK 510 plakalı yakıt tankeri, aynı istikamette seyreden Hakkı Onur Ç. (25) yönetimindeki 64 ADZ 456 plakalı tıra, bu tır da önünde seyreden Ramazan Ö. idaresindeki 34 UL 9485 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde İbrahim Mavi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı Hakkı Onur Ç, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.



İbrahim Mavi'nin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

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