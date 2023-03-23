AK Parti Denizli milletvekili aday adayları tanıtıldı

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DENİZLİ (AA) - Denizli AK Parti İl Başkanlığına 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunanlar tanıtıldı.

AK Parti İl Binası'nda düzenlenen toplantıya, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, partililer ve milletvekili aday adayları katıldı.

Toplantıda konuşan Güngör, 2018'de yapılan seçimlerde çıkardıkları 4 milletvekili sayısını bu seçimde arttırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Güngör, seçimde teşkilat olarak canla başla çalışacaklarını aktardı.

Güngör, daha sonra milletvekili aday adayı olan 40 ismi açıkladı.





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