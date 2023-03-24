Denizli'deki camilerde ramazanın ilk cuması kılındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de ramazan ayının ilk cuma namazı, Delikliçınar Yeni Camisi başta olmak üzere kent genelindeki camilerde eda edildi.
Pamukkale ilçesi 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'ndaki camide toplanan cemaatin bir bölümü yoğunluk nedeniyle cami avlusunda saf tuttu.
Ramazan ayının ilk cumasında okunan hutbede deprem felaketlerinin ardından müminlerin yaraları sarmak için gösterdiği yardımlaşmaya dikkat çekilerek İslam medeniyetinin bir dayanışmaya medeniyeti olduğu ifade edildi.
Hutbenin ardından vatandaşlar ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı ve dua etti.