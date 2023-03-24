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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA

Futbol: Spor Toto 1. Lig

﻿Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Altan, Samet Özkul

Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Hakan Çinemre, Ömer Şişmanoğlu, Mayi (Dk. 76 Bekir Turaç Böke), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 77 Özer Özdemir), Djedje, Gökhan Süzen

Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Eray Ataseven, Safa Kınalı (Dk. 81 Burak Asan), Bregu, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç (Dk. 59 Bülent Cevahir), Batuhan İşçiler, Kerem Paykoç, Abdurrahman Canlı (Dk. 81 Gökhan Alsan), Melih Okutan (Dk. 59 Berk Yıldız), Ndlovu (Dk. 85 İbrahima Balde)

Goller: Dk. 42 Oğuz Yılmaz (Altaş Denizlispor), Dk. 73 Ndlovu, Dk. 90 Gökhan Alsan (Dyorex Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Gökhan Süzen, Dk. 63 Muhammed Gönülaçar, Dk. 90 Muhammet Özkal (Altaş Denizlispor), Dk. 53 Abdurrahman Canlı, Dk. 55 Onur Ulaş, Dk. 90 Burak Asan (Dyorex Boluspor)


DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Dyorex Boluspor, deplasmanda Altaş Denizlispor'u 2-1 yendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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