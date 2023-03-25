Denizli'de kazada ölen gencin cenazesi toprağa verildi

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde dün traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden sürücü, son yolculuğuna uğurlandı.

Yenicekent Mahallesi Dilbor mevkisinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki Alihan Yurdakul'un cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Yenicekent Mahallesi'ne getirildi.

Yurdakul'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenazeye CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da katıldı.

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