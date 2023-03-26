Denizlispor'un yeni teknik direktörü Kemal Kılıç oldu

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DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da teknik direktörlüğe Kemal Kılıç getirildi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 66 yaşındaki Kılıç ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Kemal Kılıç, son olarak Adanaspor'da görev almıştı.

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