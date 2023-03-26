Denizlili bedensel engelli halterci, şampiyonluk ödülünü depremzede aileye bağışladı

DENİZLİ (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda 88 kiloda birinci olan Denizlili sporcu Hakan Dağ, kazandığı para ödülünü depremzede aileye bağışladı.

Hakan Dağ, geçen hafta sonu Türkiye Halter Federasyonu tarafından Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'na katıldı. 88 kilogramda rakiplerini geride bırakan Dağ, Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

Dağ, yarışmadan kazandığı 2 bin lira para ödülünü Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Nazilli'ye yerleşen depremzede aileye bağışladı.



Hakan Dağ, AA muhabirine, 10 yıl önce üzerine tomruk düşmesi sonucu sol bacağını kaybettiğini belirtti. Daha önce güreş sporu yaptığını sakatlığının ardından halter sporuyla ilgilenmeye başladığını ve bugüne kadar 7 kez Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini ifade eden Dağ, "Son şampiyonaya depremzedeler için katıldım. Daha önce maaşımdan depremzedeler için yardımda bulunmuştum. Ancak bu şampiyonanın yeri benim için ayrı oldu. Şampiyonanın küçük de olsa harcırah ödülünü depremzede bir aileye verdim. Küçük bir miktar da olsa, yardım etmek beni mutlu etti." dedi.







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