Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı

'İftara ne pişirsem' diyenler için çorba tarifleri

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 57 gram metamfetamin, 2 ekstazi, 193 gram eroin, 812 sentetik hap, 3 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait 86 kurşun ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.