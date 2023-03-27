Denizli'deki FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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