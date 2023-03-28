Denizli'de 5 bin tonluk içme suyu deposu hizmete girdi

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DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi yapımını tamamladığı 5 bin tonluk içme suyu deposunu hizmete aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada kentin içme suyu ihtiyacını karşılaması hedefiyle yapılan Akbaş Barajı'ndan merkeze getirilen suyun tamamlanan 5 bin tonluk içme suyu deposuna bağlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan, 10 bin tonluk içme suyu deposu inşaatını da başlattıklarını belirtti.

Denizli'nin geleceğe daha güvenle baktığını ifade eden Zolan şunları kaydetti:

"Akbaş Barajı'ndan merkeze getirilen içme suyu için 1 metre çapında 70 kilometre uzunluğunda iletim hatları döşendi. Bu suların bir depoda toplanması, buradan da şehrimize dağıtılması gerekiyordu. Akbaş Barajı'ndan getirilen suların 5 bin tonluk içme suyu deposuna alınması ve bu suların şehrimizde kullanıma sunulmasıyla ilgili şebeke hatlarımızın bağlantılarını gerçekleştiriyoruz. Artık şehrimize daha güvenceli içme suyu verme imkanına bu yeni depomuzla birlikte kavuşacağız."





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