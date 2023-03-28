Denizli'de otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki Hacıeyüplü ile Akça caddeleri kesişiminde Ali Osman T'nin kullandığı 20 F 2609 plakalı beton mikseri ile Ömer A. (48) idaresindeki 20 ADA 133 plakalı otomobil çarpıştı.

Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Ömer A'nın annesi Nevriye A. (78), sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Ömer A. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Ali Osman T, gözaltına alındı.

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