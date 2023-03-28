Denizli'de 93 sikke ele geçirildi

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 93 sikke ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalarda 1 şüphelinin üstü arandı.



Aramada, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 93 sikke ile mühür, küpe toka ve haç objesi ele geçirildi.

Zanlı ifadesi için karakola götürüldü.

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