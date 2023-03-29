Denizli'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gerzele Mahallesi'ndeki bir site içinde bulunan 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri, yangını bitişikteki binalara sıçramadan söndürdü.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.​​​​​​​



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