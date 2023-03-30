Denizli'de annesinin öldürdüğü bebeğin cenazesi toprağa verildi

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yangın çıkan evde bulunan ve annesinin boğarak öldürdüğü belirlenen bebeğin cenazesi defnedildi.



Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan aile yakınları tarafından alınan 1 yaşındaki Zeynep A'nın cenazesi Gümüşler Mezarlığı'na getirildi.

Burada gözyaşı döken baba Mehmet A. taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazının ardından Zeynep A'nın cenazesi, burada toprağa verildi.

- Olay

Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 360 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında çıkan yangının ardından evde 1 yaşındaki bebeğin cansız bedeni bulunmuştu. Polise teslim olan anne Hilal A, kızını boğarak öldürdüğünü, daha sonra evi ateşe verip kaçtığını anlatması sonrası tutuklanmıştı.



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