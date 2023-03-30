Denizli'de annesinin öldürdüğü bebeğin cenazesi toprağa verildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yangın çıkan evde bulunan ve annesinin boğarak öldürdüğü belirlenen bebeğin cenazesi defnedildi.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan aile yakınları tarafından alınan 1 yaşındaki Zeynep A'nın cenazesi Gümüşler Mezarlığı'na getirildi.
Burada gözyaşı döken baba Mehmet A. taziyeleri kabul etti.
Cenaze namazının ardından Zeynep A'nın cenazesi, burada toprağa verildi.
- Olay
Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 360 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında çıkan yangının ardından evde 1 yaşındaki bebeğin cansız bedeni bulunmuştu. Polise teslim olan anne Hilal A, kızını boğarak öldürdüğünü, daha sonra evi ateşe verip kaçtığını anlatması sonrası tutuklanmıştı.