Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Faruk Dinç'in kullandığı 20 EB 574 plakalı otomobil, Kayalar Mahallesi Menderes Bulvarı'nda karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 35 ACN 288 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Zülfikar Dinç (48) hayatını kaybetti, sürücüler yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.​​​​​​​



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