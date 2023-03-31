Denizli'de 1 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dün 2 otomobilin çarpışması sonucu bir kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayalar Mahallesi Menderes Bulvarı'nda dün Faruk Dinç'in kullandığı 20 EB 574 plakalı otomobil ile Çağdaş B. idaresindeki 35 ACN 288 plakalı otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Zülfikar Dinç'in (48) cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

Cenaze, Gümüşler Mahallesi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Yaralanan sürücülerin Denizli Devlet Hastanesindeki tedavilerinin sürdüğü, Faruk Dinç'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kavşaktan dönmek için manevra yapan 20 EB 574 plakalı otomobil ile bulvardan gelen otomobilin çarpışması yer alıyor.









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