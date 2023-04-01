Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Burak Cansız, Azad İlhan

Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Ömer Şişmanoğlu, Okan Derici (Dk. 46 Asım Hamzaçebi), Bekir Turaç Böke (Dk. 46 Erdal Akdarı), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen, Berkant Gündem, Muhammed Gönülaçar (Dk. 46 Kevin Mayi), Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 84 Samet Emre Gündüz), Djedje



Göztepe: Arda Özçimen, Emir Ortakaya, Traore (Dk. 73 Hikmet Çiftçi), Palmer (Dk. 85 Ali Akman), İsmail Köybaşı, Arslanagic, Tarık Çamdal (Dk. 73 Uğur Kaan Yıldız), Mamah (Dk. 90+1 Tuğbey Akgün), Kvasina, Yalçın Kayan, Atınç Nukan



Goller: Dk. 39 Yalçın Kayan, Dk. 83 Mamah (Göztepe)



Kırmızı kart: Dk. 90+5 Kevin Mayi (Altaş Denizlispor)



Sarı kartlar: Dk. 19 Djedje, Dk. 90+7 Erdal Akdarı (Altaş Denizlispor), Dk. 67 Traore, Dk. 90+7 Tuğbey Akgün (Göztepe)







DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Göztepe, deplasmanda Altaş Denizlispor'u 2-0 yendi.

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