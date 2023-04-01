Denizlispor-Göztepe maçının ardından

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 30'uncu haftasında ağırladığı Göztepe'ye 2-0 yenilen Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, "Bu kadar önemli ve hayati bir maçı bu şekilde kaybetmememiz gerekiyordu." dedi.



Kılıç, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu mağlubiyetten sonra çok zor bir duruma düştüklerini söyledi.

Kısa süre içinde oyuncularıyla gönül birliği ve çalışmalar yaptıklarını anlatan Kılıç, "Maçı çok değişik oynamayı bekliyordum. Çok yüksek bir inanç ve tempoyla çıktığımız maçı kazanmak istedik. Hatta iki maç üst üste kazanıp bu kurtarma ve ligde kalma yarışında küçük de olsa bir avantajla yolumuza devam etmek istiyorduk ama düşündüğümüz gibi olmadı. Bu kadar önemli ve hayati bir maçı bu şekilde kaybetmememiz gerekiyordu." diye konuştu.



Kılıç, rakibi tebrik ettiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"O kadar fiziksel üstünlüklerle bizi zor durumda bıraktılar ki topla oynama oranımızın yüksek olmasına rağmen maçı kazanamadık. Çünkü rakip daha güçlü, daha inançlı ve daha belli prensipleri, bir oyun düzeni olan bir rakipti ve son haftalardaki başarısını da düşünürseniz onu sahaya yansıttılar. Çok üzgünüm. Şu andan itibaren ne yapılacak, gidince onları düşüneceğiz, yönetim kuruluyla konuşacağız. İş çok zora bindi. Hatta zorun da biraz ötesinde bence."

Kemal Kılıç, bundan sonraki maçları kazanmayı hedeflediklerini ifade etti.







- Göztepe cephesi







Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu ise Denizlispor deplasmanının her zaman zor olduğunu kaydetti.



Özkayımoğlu, rakip teknik direktörün maçı çevirmek için elinden gelen her türlü hamleyi yaptığını belirterek, "Biz takım savunmasını özellikle çok iyi yapan bir ekibiz. Burası zor deplasman. Denizlispor hak ettiği yerde değil. Saygı duyduğum bir camia. Geçmişi olan bir camia. Biz de Göztepe olarak maçlara gerçekten çok iyi hazırlanıyoruz. Rakiplerimizi iyi etüt ediyoruz. Onların karşılığında sahada bunu uyguluyoruz. Bugün yine gol yemeden altı pozisyon bulup bir pozisyon verdiğimiz bir maçta 3 puanla İzmir'e dönüyoruz​​​​​​​." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarın bugün hiç susmadan kendilerine destek verdiğini ifade eden Özkayımoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sarı kırmızı renklere gönül veren bütün Göztepe taraftarı, kalbiyle bizim yanımızdaydı. Buraya gelenler de saha içindeki bütün her şeyi bize kenarda hissettirdi. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Göztepe'nin ayak sesleri geliyor arkadaşlar. Umarım duyuyorsunuzdur. Biz ayak seslerimizle gelmeye başladık. Şimdi içeride cuma gününü bekliyoruz, Samsun maçına hayırlısıyla."

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