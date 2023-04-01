Denizlispor-Göztepe maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor-Göztepe maçının ardından

AA

Denizlispor-Göztepe maçının ardından

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 30'uncu haftasında ağırladığı Göztepe'ye 2-0 yenilen Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, "Bu kadar önemli ve hayati bir maçı bu şekilde kaybetmememiz gerekiyordu." dedi.

Kılıç, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu mağlubiyetten sonra çok zor bir duruma düştüklerini söyledi.

Kısa süre içinde oyuncularıyla gönül birliği ve çalışmalar yaptıklarını anlatan Kılıç, "Maçı çok değişik oynamayı bekliyordum. Çok yüksek bir inanç ve tempoyla çıktığımız maçı kazanmak istedik. Hatta iki maç üst üste kazanıp bu kurtarma ve ligde kalma yarışında küçük de olsa bir avantajla yolumuza devam etmek istiyorduk ama düşündüğümüz gibi olmadı. Bu kadar önemli ve hayati bir maçı bu şekilde kaybetmememiz gerekiyordu." diye konuştu.

Kılıç, rakibi tebrik ettiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"O kadar fiziksel üstünlüklerle bizi zor durumda bıraktılar ki topla oynama oranımızın yüksek olmasına rağmen maçı kazanamadık. Çünkü rakip daha güçlü, daha inançlı ve daha belli prensipleri, bir oyun düzeni olan bir rakipti ve son haftalardaki başarısını da düşünürseniz onu sahaya yansıttılar. Çok üzgünüm. Şu andan itibaren ne yapılacak, gidince onları düşüneceğiz, yönetim kuruluyla konuşacağız. İş çok zora bindi. Hatta zorun da biraz ötesinde bence."

Kemal Kılıç, bundan sonraki maçları kazanmayı hedeflediklerini ifade etti.


- Göztepe cephesi


Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu ise Denizlispor deplasmanının her zaman zor olduğunu kaydetti.

Özkayımoğlu, rakip teknik direktörün maçı çevirmek için elinden gelen her türlü hamleyi yaptığını belirterek, "Biz takım savunmasını özellikle çok iyi yapan bir ekibiz. Burası zor deplasman. Denizlispor hak ettiği yerde değil. Saygı duyduğum bir camia. Geçmişi olan bir camia. Biz de Göztepe olarak maçlara gerçekten çok iyi hazırlanıyoruz. Rakiplerimizi iyi etüt ediyoruz. Onların karşılığında sahada bunu uyguluyoruz. Bugün yine gol yemeden altı pozisyon bulup bir pozisyon verdiğimiz bir maçta 3 puanla İzmir'e dönüyoruz​​​​​​​." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarın bugün hiç susmadan kendilerine destek verdiğini ifade eden Özkayımoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sarı kırmızı renklere gönül veren bütün Göztepe taraftarı, kalbiyle bizim yanımızdaydı. Buraya gelenler de saha içindeki bütün her şeyi bize kenarda hissettirdi. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Göztepe'nin ayak sesleri geliyor arkadaşlar. Umarım duyuyorsunuzdur. Biz ayak seslerimizle gelmeye başladık. Şimdi içeride cuma gününü bekliyoruz, Samsun maçına hayırlısıyla."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Denizlispor - Göztepe: 0-2
YEREL HABERLER Denizlispor - Göztepe: 0-2
Denizli'de 1 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Denizli'de 1 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik ...
Denizli'de tur midibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 22'si turist 23 yaralı (2)
YEREL HABERLER Denizli'de tur midibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, ...
Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ...
GÜNCELLEME - Denizli'de tur midibüsü ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Denizli'de tur midibüsü ile otomobil ...
Denizli'de tur midibüsü ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Denizli'de tur midibüsü ile otomobil çarpıştı, 1 kişi ...
Denizli'de tur midibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 22'si turist 24 yaralı
YEREL HABERLER Denizli'de tur midibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, ...
Denizli'de annesinin öldürdüğü bebeğin cenazesi toprağa verildi
YEREL HABERLER Denizli'de annesinin öldürdüğü bebeğin cenazesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.