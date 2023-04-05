Denizli'de 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen törende, Baro Başkanı Adnan Demirdöğer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Baro Başkanı Demirdöğer, törende yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden binlerce vatandaş ile meslektaşlarına baş sağlığı diledi.

Hayatını kaybedenlerin acısını bir kez daha yüreklerinde hissettiklerini belirten Demirdöğer, "Ülkemizin, milletimizin yüreği yandı. Vefat eden her bir vatandaşımıza da Allah'tan tekrar rahmet diliyorum. 6 Şubat sabahında baro yönetim kurulu olarak toplandık. Akabinde zaman geçirmeksizin bir yardım kampanyası düzenlendik. Yine toplanan nakdi yardımları depremde mağdur olan meslektaşlarımıza kullanılmak üzere Türkiye Barolar Birliği'ne ait deprem destek hesabına gönderdik." ifadelerini kullandı.

Demirdöğer, bu süreçte depremzedelere gereken yardımları yapmaya gayret ettiklerini sözlerine ekledi.

Törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar ile avukatlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.