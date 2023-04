Denizli Valisi Atik, AA'nın kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutladı

DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Ali Fuat Atik Anadolu Ajansının (AA) 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Atik, mesajında, aziz milletin özgürlük sevdasının, vatan aşkının en somut göstergesi olan Kurtuluş Savaşı sırasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan ve Anadolu'nun sesini, milletin haklı davasını yerli ve yabancı kamuoyuna duyuran, kısa sürede ulusal ve uluslararası alanda saygın basın kuruluşları arasına girmeyi başaran Anadolu Ajansının 103. yaş gününü yürekten kutladığını belirtti.

Halkın hem içerdeki hem de dış dünyadaki gelişmelerden haberdar olmasına vesile olan Anadolu Ajansı'nın gerek yurt içinden gerek yurt dışından yapılan yanıltıcı haberlerin ve Türk milletine karşı girişilen dezenformasyonun önüne geçerek kamuoyunu aydınlatmayı kendine görev edindiğini ifade eden Atik, şunları kaydetti:

"Milletimizden aldığı güçle her zaman ve her ortamda milletimizin sesi olan Anadolu Ajansı, ülkemizin kuruluşundan günümüze dek yaşadığı değişim ve gelişimin her adımına şahitlik etmiş, demokrasimizin yerleşmesinde önemli bir misyonu yerine getirmiş, hizmetleriyle ülkemizi gururlandırırken meslek ahlakına ve tarafsız haberciliğe verdiği önemle de gazetecilik ve habercilik alanında bir okul niteliği kazanmıştır. Bugüne dek milletimize önemli hizmetler sunmuş Anadolu Ajansının bundan sonraki süreçte bilgi ve birikimine ileri teknolojiyi de ekleyerek daha büyük başarılara imza atacağına inanıyor, ülkemize kattıklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Anadolu Ajansı'nın kuruluşunda emeği geçen herkesi şükran ve rahmetle anıyor, asırlık tecrübesi ve kurumsal kültüründen beslenerek, kendini sürekli geliştiren, ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı içinde çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansı'nın 103. kuruluş yıl dönümünü tekraren kutluyor çalışanlarına esenlik ve başarılar diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.