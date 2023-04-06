Pamukkale yılın ilk çeyreğinde 229 bin 897 ziyaretçi ağırladı

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Pamukkale'ye ocak-mart döneminde gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 100 bin kişi artarak 229 bin 897 olarak kayıtlara geçti.

Yarıyıl tatilini dolu geçiren Pamukkale'deki termal tesisler, 6 Şubat'taki depremlerin ardından rezervasyon iptalleriyle karşı karşıya kalmasına karşın geçen yıla göre daha fazla ziyaretçi ağırladı.

Geçen yıl ocak-mart döneminde 129 bin 469 ziyaretçinin gezdiği Pamukkale, bu yılın aynı aylarında 229 bin 897 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

- Depreme rağmen turizmcinin beklentisi yüksek

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, Pamukkale'nin yeni yıla iyi bir giriş yaptığını ancak depremin ardından rezervasyon iptalleri görüldüğünü ifade etti.

Yeni yılın başında sezon için büyük umutlarının olduğunu ifade eden Şen, şöyle konuştu:

"Çok iyi bir sezon olacağını bekliyorduk hem ülke hem de Denizli olarak. Fakat ülke olarak yaşadığımız şubat ayındaki deprem felaketinden sonra umutlarımız ve beklentilerimiz biraz törpülendi. Deprem felaketinden sonra iç piyasada yerli misafirlerin tatile çıkmaktan imtina etmesi bir durgunluğa neden oldu. Dış piyasaya baktığımız zaman da özellikle yurt dışında çıkan İstanbul'la ilgili deprem haberleri, bilinçsiz haberler nisan ve mayıs aylarında oldukça yoğun bir şekilde yabancı misafirlerin iptallerine neden oldu."

- "2023 yılı için umutlarımızı kaybetmedik"

Şen, her şeye karşın turizmcilerin bölgenin canlılık kazanması için hazırlıklarını sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Haziran ayından itibaren biz tekrar taleplerin yükseldiğini görüyoruz, özellikle yabancı cephesinde. Biz geçen yıl da hazirandan sonra çok hızlı bir sezon yaşamıştık. 2023 yılında da haziran ayından itibaren çok yoğun bir yerli ve yabancı misafirin çeşitli tatil yörelerini ziyaret edeceğini ve 2022 yılından daha iyi bir sezonla yılı tamamlayacağımızı beklemekteyiz. 2023 yılı için umutlarımızı kaybetmedik. Pamukkale için de 3 milyon hedefini koymuştuk. Bu hedefe de ulaşmak için tüm turizmciler olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Gazi Murat Şen, ocak ayında 86 bin 911 ziyaretçinin ören yerine geldiğini, şubatta düşüş yaşamalarına rağmen mart ayında toparlanmaya başladıklarını belirtti.



Şen, "İlk 3 ayda Pamukkale yaklaşık 230 bin ziyaretçi aldı. Bizim esas yüksek olarak ziyaretçi aldığımız aylar temmuz, ağustos, eylül, ekim ayları. Bu aylarda biz sadece bir ayda 400 binin üzerinde ziyaretçi alıyoruz. İlk üç aydaki bu yakaladığımız düşük rakam bizi çok tedirgin etmiyor. Biz bu açığı kapatarak yıl sonu itibarıyla Pamukkale ören yerinde yaklaşık 3 milyon ziyaretçiye ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

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