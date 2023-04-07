Denizli'de "kürtaj" tartışmasında karısını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de kendisinden habersiz kürtaj yaptırdığını öne sürdüğü 19 yaşındaki karısını bıçakla öldüren sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık A.E.I. (26), babası H.I, annesi N.I ve öldürülen Elif I'nın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından savunma yapan A.E.I, psikolojik rahatsızlığı olduğunu, uyuşturucu kullandığını ileri sürerek, bir süre önce halasının kızının çocuğunu aldırdığını, bu konu konuşulurken eşinin kendisinden habersiz çocuk aldırdığını sandığını savundu.

A.E.I, olay sırasında gaipten sesler duyduğunu, eşinin kendisini aldattığını sandığını, gözü karardığı için eşini bıçakladığını, öldürme kastının olmadığını da iddia etti.

Sanığın babası H.I da oğlunun psikolojik hastalıkları nedeniyle tedavi gördüğünü, olay gecesi seslere uyandığını, oğlunu sakinleştirmeye çalışırken kendisini de bıçakladığını anlattı.

Sanığın annesi N.I. da oğlunun madde kullandığını, bu nedenle tedavi gördüğünü, gelininin çocuk aldırmadığına inandıramadıklarını söyledi.

Maktul Elif I'nın babası Adem Çimen, damadının psikolojik rahatsızlığı olduğunu bilmediğini, bugün öğrendiğini söyledi. Maktulün annesi İpek Çimen de A.E.I'nın akıl sağlığında bir rahatsızlığının bulunmadığını, kendisini de ölümle tehdit ettiğini, adaletin yerini bulmasını istediğini ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanığın ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edilerek cezai ehliyetli olup olmadığının belirlenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

- Olayın geçmişi

Pınarkent Mahallesi'nde 30 Kasım'da, babasının evinde yaşayan A.E.I, kendisinden izinsiz çocuğunu aldırmakla suçladığı eşi Elif I'yı bıçakla öldürmüş, babası H.I'yı da bacağından yaralamıştı.

Sanık hakkında, "eşe yönelik kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "üst soya yönelik bıçakla kemik kırığına neden olacak şekilde yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.



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