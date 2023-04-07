Denizli'de evin bahçesinden çiçek hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir evin bahçesindeki çiçeğin saksıyla çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Merkezefendi Mahallesinde Gülfizar S'ye ait 2 katlı evin bahçesine giren bir şüpheli, duvar üzerindeki bir saksıyı alarak evden uzaklaştı.
Olay anında kapıdan çıktığında şüpheliyi gören Gülfizar S, polis merkezine giderek saksıyı alandan şikayetçi oldu.
Yaşananlar evin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin bahçeye girdiği, duvar üzerindeki saksıyı aldığı, Gülfizar S'nin kapıdan çıktığı ve şüphelinin koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.