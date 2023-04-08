Denizli'deki ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Fesleğen Mahallesi 1005 Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katından duman çıktığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri evde tek başına yaşadığı öğrenilen Erdoğan Aygül'ü evden çıkardı. Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Aygül'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Evde hasara neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Aygül'ün alkolün etkisiyle evde yangın çıkardığı ve daha önce de benzer biri girişimde bulunduğu ileri sürüldü.

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