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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Denizli'de MÜSİAD üyeleriyle iftarda bir araya geldi:

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Denizli'de MÜSİAD üyeleriyle iftarda bir araya geldi:

DENİZLİ (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 14 Mayıs'ın doğrunun, başarının ve ekonomik olarak da Türkiye Ekonomi Modeli'nin derinden işlevsel hale getirildiği bir sürecin dönüm noktası olacağını söyledi.

Göveçlik Kültür Merkezi’nde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Denizli Şubesi üyeleriyle iftarda bir araya gelen Nebati, konuşmasında, Denizli'nin Türkiye'nin dokuzuncu büyük ihracatçı şehri olduğunu dile getirdi.

Nebati, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK Parti'nin 21 yıllık başarısına 5 yıl daha ekleneceğini belirterek, "Biz önümüzdeki süreçte Türkiye Ekonomi Modeli'yle bir tarafta depremle bir tarafta savaşla bu kadar büyük bir çaba sarf ederken öbür tarafta bu modelin oturması ve 21. yüzyılda üretim ekonomisinin ne kadar güçlü ve önemli olduğunu göreceğimiz adımların atılacağı bir sürece girdik." dedi.

Muhalefetin faizleri artırıp artırmayacağının, IMF'ye başvurup başvurmayacağının bilinmediğini kaydeden Nebati, "Yoksa gizli kapılar ardında faiz artırma hesapları yaparak aslında faiz artırımıyla bir tarafta fabrikaların kapanmasına, öbür tarafta finansal sistemin zarar görmesine ve sonra da işsizliğe yol açacak düşüncenizi kendi aranızda paylaşıyor musunuz? Biz 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde ne iddia ettiysek onu yaptık." diye konuştu.

Nebati, 14 Mayıs'taki seçimin çok önemli olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu seçim, 15 Temmuz'da başaramayanların intikam nidaları ile ortaya çıkacak bir seçim atmosferi mi yoksa 15 Temmuz'da ülkemizi bölmeye gayret edenlerin, terörist yapıların tamamen ortadan yok olup gitmesine vesile olacak bir gün mü? 14 Mayıs, bir tarafta ekonomik başarıların sağlandığı, öbür tarafta savunma sanayisinden her türlü dünyayla yarışacak enstrümanları, başarıları ortaya koyacak bir gün."

Tüm vatandaşların 14 Mayıs'ta ne yapacağını çok iyi bildiğini kaydeden Nebati, "14 Mayıs, doğrunun, başarının ve ekonomik olarak da Türkiye Ekonomi Modeli'nin derinden işlevsel hale getirildiği bir sürecin dönüm noktası olacak. İnşallah biz şu iftar saatinde 14 Mayıs'taki başarılarımızın duasını yapmış olacağız." ifadelerini kullandı.

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