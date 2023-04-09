Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in deprem bölgesi Hatay'daki görevi sona erdi

DENİZLİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'a koordinatör olarak atanan Denizli Valisi Ali Fuat Atik, şehirden vatandaşlara hizmet etmenin kıvancıyla ayrıldığını belirtti.

Atik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremlerin hemen ardından yıkımın ve can kaybının en fazla yaşandığı Hatay'a görevlendirilen koordinatör valilerden biri olduğunu hatırlattı.



Devletin ilk andan itibaren ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla seferber olduğunu aktaran Atik, "Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi milli birlik ve beraberlik ruhuyla kenetlenerek, milletimiz devletimizin şemsiyesi altında elinden geleni fazlasıyla yaparak cansiperane bir gayret ortaya koydu. Yeri geldi kardeşini yitirmiş bir vatandaşımıza kardeş, evladını yitirmiş bir acılı anneye evlat, evini yitirmiş bir aileye sıcak bir umut olmak için hepimiz üzerimize düşeni yaptık." ifadelerini kullandı.

Atik Hatay'daki görevinin sona erdiğini aktararak, "61 gündür bilfiil emrinde olduğumuz Hatay ilimizden siz değerli vatandaşlarımıza hizmet etmenin kıvancıyla bugün ayrılıyoruz. Asli görev yerimiz Denizli'mize dönerken Hatay'ı yüreğimizde götürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



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