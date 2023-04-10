Türk polis teşkilatının kuruluşunun 178. yılı kutlanıyor

DENİZLİ (AA) - Türk polis teşkilatının kuruluşunun 178. yıl dönümü nedeniyle Denizli'de tören düzenlendi.
İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Serkan Bilgioğlu, Denizli Valiliği bahçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Bilgioğlu, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına saygı ve demokratik ilkelerden ödün vermeden görevlerine devam ettiklerini söyledi.
Anayasa ve yasalara da sadakat ile bağlı olduklarını vurgulayan Bilgioğlu, "Türk polis teşkilatı, 178 yıllık bilgi birikimi ve deneyimiyle üstlendiği görevlerde büyük başarılara imza atarak devletin bekası, milletimizin huzuru ve güvenliği, toplumun birlik ve beraberliğinin muhafazası için mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca hizmet etmektedir." dedi.