Denizli Büyükşehir Belediyesinin spor kursları yeniden başlıyor

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DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen 22 farklı branştaki spor kurslarının tekrar başlayacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, atletizm, bale, basketbol, badminton, buz pateni, cimnastik, güreş, judo, karate, masa tenisi gibi 22 farklı spor branşında verilen kurslar 25 Nisan'da tekrar başlayacak.

Kurs kayıtları için belediyeye ait spor merkezleri ile resmi internet sitesinden başvuru yapılabilecek.

Ayrıca ara verilen yüzme kurslarına ise yarından itibaren devam edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye'yi büyük bir hüzne boğan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verdikleri spor kurslarının yeniden başlayacağını kaydetti.

Sağlıklı bir yaşam için sporun büyük önem arz ettiğini ifade eden Zolan, tüm vatandaşları spor kurslarına davet etti.













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