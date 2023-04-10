Denizli'de kümesten cins tavuk hırsızlığı güvenlik kamerasında

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, kümesten cins tavukları çaldığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Başkancı Mahallesi'nde Selda Tekdemir, bahçesindeki kümesten cins tavukların çalındığını belirterek polise başvurdu.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüpheli S.K'yı (24) adresinde yakaladı.
Öte yandan tavukların çalınma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, maskeli şüphelinin kümese girmesi, tavukları çuvala koyması ve sonrasında ise uzaklaştığı anlar yer aldı.
Selda Tekdemir, gazetecilere, son zamanlarda tavuklarının çalınmaya başlandığını belirterek, "Sadece cins olan tavukları alıyor, normallerine dokunmuyor. Güvenlik kamerası taktırdım, bu sefer kimliği tespit edildi. Polis yakaladı, evinde başka cins tavuklar bulunmuş ama benimkileri sattığı için bulamamışlar." dedi.