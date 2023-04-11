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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı

AA

Denizlispor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı

DENİZLİ (AA) - Altaş Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında 15 Nisan Cumartesi günü sahasında Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yeni teknik direktör Bülent Ertuğrul yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Yaklaşık bir saat süren idman, dar alanda top kapma ve taktik çalışmasıyla sona erdi.

Öte yandan, teknik direktör Ertuğrul'ın ekibinde yardımcı antrenör İbrahim Çelik, antrenörler Kürşat Taş ve Alkan Kandemir, kaleci antrenörü Okan Kayhan, analist Ayhan Öztunç ve atletik performans antrenörü Yasin Karacan'ın yer aldığı açıklandı.

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