Denizli'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Osman Gün (84) idaresindeki 20 ET 503 plakalı traktör, Irlıganlı Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, traktörün altında kalan Gün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.





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