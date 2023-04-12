Şehit Piyade Er Nurhan Abacı'nın ismi Denizli'de parkta yaşatılacak

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DENİZLİ (AA) - Van'da 25 yıl önce teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Er Nurhan Abacı'nın ismi, Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki parka verildi.

Merkezefendi Belediyesinden yapılan açıklamada, 1998 yılında Çatak ilçesi Narlı mevkisinde, bölücü teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Er Nurhan Abacı'nın isminin ilçede bir parka verilmesi talebinin, belediyenin nisan ayı meclis toplantısında gündeme geldiği ve oy birliğiyle kabul edildiği bildirildi.

Karara göre, şehidin ismi, Değirmenönü Mahallesi 1377 Sokak'taki parkta yaşatılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Şeniz Doğan, şehit düşen askere Allah'tan rahmet, dileyerek, "Şehitlerimizin isimlerini ilçemizde yaşatmak, bizim için çok önemli ve çok kıymetli. Vatan için canlarını feda eden şehitleri ve ailelerini hiçbir zaman unutmayacağız." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

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