Denizli'de aranan cinayet hükümlüsü saklandığı evde yakalandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de hakkında cinayet suçundan kesinleşmiş 22 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayet suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari B.Ç'nin (44) yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç'nin Akköy Mahallesi'nde bir evde olduğunu belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi 11 Ocak 2015'de bir eğlence yerinin işletmecisi Mustafa Öztürk (55), hırsızlıkla suçladığı B.Ç tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüştü. Daha sonra tutuklanan zanlı 5 Ekim 2022'de çıkarıldığı mahkemede tahliye edilmiş ve cezasının kesinleşmesinin ardından hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

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