Depremzedeler için kumbaralarındaki harçlıklarını bağışladılar

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de bir ilkokulun ikinci sınıf öğrencileri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen okullar için başlatılan yardım kampanyasına destek verdi.

19 Mayıs İlkokulu 2-G sınıfı öğrencileri kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan okulların yerine yenisinin yapılması için okul müdürü Feyzi Özmen'e teslim etti.​​​​​​​



Okulun müdürü Özmen yaptığı açıklamada, öğrencilerinin bedenlerinin küçük ama yüreklerinin kocaman olduğunu söyledi.

Öğrencilerin biriktirdiği harçlıkları teslim aldığını belirten Özmen, "Öğrencilerimiz böylelikle Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından deprem bölgesinde yaptırılacak olan okul için başlatılan kampanyaya katıldılar. Başta öğrencilerimize, böyle temiz yürekli çocuklara sahip oldukları için anne ve babalarına ve öğretmenimize teşekkürlerimizi sunarız." dedi.​​​​​​​

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