Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Alpaslan Şen, Serdar Soydan, Hasan Erdoğan

Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Hakan Çinemre, Ömer Şişmanoğlu, Bekir Turaç Böke, Schwechlen (Dk. 6 Okan Derici), Erdal Akdarı (Dk. 70 Ahmet Tekin), Gökhan Süzen, Berkant Gündem, Samet Emre Gündüz, Muhammed Gönülaçar (Dk. 65 Asım Hamzaçebi), Mustafa Çeçenoğlu

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Aykut Çeviker, Hamza Gür, Rashad Muhammed (Dk. 87 Mikail Okyar), Bardhi, Melih İnan (Dk. 59 Musa Caner Aktaş), Alpay Çelebi (Dk. 87 Haşim Ardan Sarman), Dembele, Bekir Karadeniz (Dk. 46 Malle), Erkam Reşmen (Dk. 88 Taha Batuhan Yayıkcı)

Goller: Dk. 17 ve 83 (Penaltıdan) Rashad Muhammed, Dk. 45+1 Dembele, Dk. 85 Musa Caner Aktaş (Ankara Keçiörengücü)

Kırmız Kart: Dk. 45+4 Dembele (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 16 Mustafa Çeçenoğlu (Altaş Denizlispor), Dk. 38 Hamza Gür, Dk. 54 Rashad Muhammed (Ankara Keçiörengücü)





DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Altaş Denizlispor'u 4-0 yendi.





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